Люстрировать всех: Зеленский внес в Раду скандальный закон

Президент внес в парламент безотлагательный закон. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает расширить действие закона об очищении власти на депутатов и чиновников, которые работали в Украине с 23 февраля 2014-го до 19 мая 2019 года.

Соответствующий законопроект №10444 появился на сайте парламента 12 июля.

Законопроект определен президентом как неотложный, сообщает "Громадське радіо"

Предлагается расширить действие люстрации на топ-чиновников, которые работали до инаугурации Зеленского,из-за "злоупотребления ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избежания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение".

"Сейчас значительная часть членов парламента, правительства, представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти по определенной идеологией и критериями подпадают под действие Закона "Об очистке власти", - говорится в пояснительной записке.

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11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".