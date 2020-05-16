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суббота, 16 мая 2020 14:26

Людям начнут выплачивать пособие по коронавирус

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Людям начнут выплачивать пособие по коронавирус
Зеленский рассказал о помощи украинцев при изоляции. Фото: pravda.com.ua

В Украине людям, которые находятся на самоизоляции через коронавирус, будут выплачивать помощь. Соответствующая норма предусмотрена законом об усиленном тестирование на COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Пандемия коронавируса: сколько длится карантин в разных странах мира

Дольше карантин из-за коронавирус действуют в Китае, хоть и не на общенациональном уровне.

Людям будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов от средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

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Если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому снят санкции так называемых наблюдателей на выборах в ОРДЛО 2016 года.

В опубликованном указе от 14 мая говорится, что с санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 №82, исключаются 6 участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО и один гражданин РФ.

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