Людям начнут выплачивать пособие по коронавирус

Зеленский рассказал о помощи украинцев при изоляции. Фото: pravda.com.ua

В Украине людям, которые находятся на самоизоляции через коронавирус, будут выплачивать помощь. Соответствующая норма предусмотрена законом об усиленном тестирование на COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

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Людям будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов от средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

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Если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому снят санкции так называемых наблюдателей на выборах в ОРДЛО 2016 года. В опубликованном указе от 14 мая говорится, что с санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 №82, исключаются 6 участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО и один гражданин РФ.