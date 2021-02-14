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воскресенье, 14 февраля 2021 13:19

"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
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Ко Дню святого Валентина опубликовали смешные открытки
Фото: "Букви"
Ко Дню святого Валентина опубликовали смешные открытки
Ко Дню святого Валентина опубликовали смешные открытки
Ко Дню святого Валентина опубликовали смешные открытки
Ко Дню святого Валентина опубликовали смешные открытки

Опубликовали валентинки с украинскими политиками.

Издание "Буквы" использовало известные фразы политиков и их фото.

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На открытках изобразили министра здравоохранения Максима Степанова, депутатов Александра Дубинского и Богдана Яременко и бывшего депутата Олега Ляшко.

Сегодня отмечают День святого Валентина. 14 февраля во всем мире традиционно признаются в любви, дарят подарки, устраивают романтические ужины. Главным атрибутом праздника стала валентинка. Обычно это небольшая открытка с добрыми пожеланиями и признанием в любви. Чаще всего валентинки делают в виде сердечка красного или розового цвета.

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14
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