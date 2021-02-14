"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками

Опубликовали валентинки с украинскими политиками.

Издание "Буквы" использовало известные фразы политиков и их фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных

На открытках изобразили министра здравоохранения Максима Степанова, депутатов Александра Дубинского и Богдана Яременко и бывшего депутата Олега Ляшко.

Сегодня отмечают День святого Валентина. 14 февраля во всем мире традиционно признаются в любви, дарят подарки, устраивают романтические ужины. Главным атрибутом праздника стала валентинка. Обычно это небольшая открытка с добрыми пожеланиями и признанием в любви. Чаще всего валентинки делают в виде сердечка красного или розового цвета.