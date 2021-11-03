Ляшко жестко высказался об антивакцинаторах

Министр напомнил, что в реанимации поддельные сертификаты не работают. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимации.

Он призвал людей привиться против коронавируса на брифинге 3 ноября.

"Отдельно остановлюсь на собрании людей, которых мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и потерявшими родных семьями. Поверьте, в реанимации этот антивакцинаторский дух быстро исчезает. А поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - сказал министр.

Ляшко призвал не верить фейкам в соцсетях, а пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, ВОЗ и ЦОЗ и мыслить критично.

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Он добавил, что сейчас каждый третий взрослый гражданин Украины уже вакцинирован по крайней мере одной дозой. Каждый четвертый полностью вакцинирован.

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".