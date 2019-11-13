Олега Ляшко вызывают в прокуратуру за драку с Андреем Герусом. Фото: ВВС

13 ноября лидера радикального партии Олега Ляшко вызывала в Борисполькая районную прокуратуру для вручения подозрении делу о драке с народным депутатом Андреем Герус.

Об этом политик заявил на собственной странице в соцсети Facebook.

Вызывают Ляшко в прокуратуру на 18 ноября для вручения подозрении делу о избиение нардепа Геруса.

Инцидент между политиками произошел 6 ноября в аэропорту Борисполь. Ляшко подстерег Геруса в зале официальных делегаций, несколько раз ударив и порвав ему рубашку.

Лидер радикального партии обвинил председателя комитета Совета по вопросам энергетики в лоббировании поправки, которая позволить Украине закупать российскую электроэнергию.

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О драке в полицию сообщили сотрудники аэропорта.

Ляшко заявляет, что власть фальсифицирует против него уголовные дела за то, что борется против российской агрессии на энергорынке. Но не остановится и продолжит борьбу за национальные интересы Украины.

Ляшко обвинил Геруса в том, что тот открыл импорт электроэнергии из России, чем предал национальные интересы Украины