Ляшко предложил экономически обоснованный закон, как обеспечить молодежь жильем - Янина Соколовская

Политический эксперт Янина Соколовская прокомментировала подписание лидером Радикальной партии Олегом Ляшко законопроекта о выделении 5 млрд грн на обеспечение людей доступным жильем

Мы очень много можем говорить о патриотизме. Но, пока не удовлетворены основные запросы населения, в частности – запрос на жилье, и людям негде жить, все разговоры являются всего лишь высокими материями, оторванными от реалий.

Такое мнение высказала журналист, политический эксперт Янина Соколовская, комментируя подписание лидером Радикальной партии Олегом Ляшко законопроекта о выделении 5 млрд грн на обеспечение молодых людей, многодетных семей, инвалидов и участников АТО доступным жильем в рамках целевой государственной программы.

"Ляшко продолжает удовлетворять запрос общества на социальную справедливость. Причем – запрос на реализацию этой справедливости. Государство должно иметь человеческое, социальное лицо. И, поэтому, программа "Доступное жилье" - это самое важное, что сейчас можно предложить молодежи и людям среднего возраста – наиболее активной части граждан, которые сегодня строят Украину. Работа на то, чтобы молодые люди были успешными, могли позволить себе купить жилье и дальше продвигаться по карьере, строить свою страну, это – очень важно. У государства есть возможность удовлетворить этот важный социальный запрос. Если ликвидировать коррупционную составляющую, мы сразу увидим, что вполне возможно реализовать программу "Доступное жилье" в тех финансовых масштабах, которые предлагает Олег Ляшко. Документ экономически обоснован. Учитывая рост украинского ВВП, а также небольшой, но стабильный рост зарплат, при грамотной государственной поддержке, которую предлагает реализовать лидер "радикалов", украинцы смогут обеспечить себе нормальные условия для жизни и дальнейшего развития. Я надеюсь, что Верховная Рада поддержит инициативу Олега Ляшко и законопроект будет реализован", - сказала Соколовская.

Лидер Радикальной партии подписал социальный законопроект в эфире телеканала NewsOne.

Олег Ляшко проинформировал, что заложенных в государственный бюджет 100 млн грн на 2019 год в рамках программы "Доступное жилье" катастрофически мало.

"Людям нужно жить сегодня, рожать детей, а не ждать на свои квадратные метры всю жизнь. Когда мой закон будет принят, люди могут брать кредиты на собственное жилье под 2%-3% и вить собственные семейные гнезда", - заявил лидер Радикальной партии.