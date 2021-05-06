Ляшко дал ответ на предложение возглавить МОЗ

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко не подтвердил, но и не отрицал, согласился бы он возглавить МОЗ, если бы получил такое предложение.
"Всему свое время", - об этом он сказал в эфире Громадського радио.
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Главная задача сейчас для его министерства это борьба с коронавируса и обеспечения массовой иммунопрофилактики.
"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине" , - сказал Ляшко.
Министра здравоохранения Максима Степанова планируют отправить в отставку.
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