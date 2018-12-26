Ляшко борется против роста тарифов лучше всего - соцопрос

Украинцы высказались по поводу росту тарифов. Фото: voe.com.ua

С повышением тарифов на коммунальные услуги нужно бороться.

Так считают 92,2% украинцев, которых в начале декабря опросил Киевский международный институт социологии (КМИС).

По мнению респондентов, противодействовать подорожанию коммуналки лучше удается лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - так считают 15% респондентов. Далее следуют Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 5,7%, Владимир Зеленский - 2,9%, Анатолій Гриценко - 2,4%, Петр Порошенко - 1,7%, Евгений Мураев - 1,5%, и Святослав Вакарчук - 1%.

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Социологический опрос с 30 ноября по 14 декабря 2018 провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Методом личного интервью было опрошено 2034 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированных АР Крым и части Луганской и Донецкой областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Третье место партии Ляшко на ОТГ - четкий намек относительно второго тура на президентских. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Семенюк в своем Facebook после предварительных результатов выборов депутатов ОТГ среди политических партий.