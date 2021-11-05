Львовский депутат на заседании вырисовывал портрет Путина (обновлено)

Депутат от "ЕС" рисовал Путина во время заседания. Фото: скриншот с видео

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента Российской Федерации Владимира Путина на заседании в сессионном зале.

Соответствующее видео распространил "24 Канал" в Facebook.

"Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина. Журналисты сняли на видео, как он рисовал главу страны-агрессора прямо в сессионном зале", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, как Грынив положил телефон с фотографией Путина под лист бумаги и начал ручкой обводить контур лица главы Кремля. Впоследствии депутат убрал телефон и добавил в свою работу детали.

Грынив в комментарии Gazeta.ua объяснил свое творчество.

"Я часто рисую разные карикатуры. Еще со студенческих времен. Как правило, дарю друзьям. Рисую в перерывах между заседаниями, чтобы зря не тратить время. Это люди, животные. Вчера рисовал карикатуру на Путина. Окончательный вариант выставлю на Facebook. Если стала такой известной, продам с аукциона. Деньги задекларирую, уплачу налоги и отправлю средства на армию. Это будет справедливо", – сказал депутат.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.