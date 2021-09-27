Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали

Лукашенко обвинил Украину в подготовке противников его режима. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины.

Во время совещания с подконтрольными ему силовиками 27 сентября он заявил, что его "беспокоит" Украина, обвинив страну в подготовке противников его режима, передает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"В Польше разворачиваются войска. Ясно же, что это не против Германии. Мы видим, как лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по старинке говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглецы, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где целенаправленно обучают работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы", - сказал Лукашенко.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал эти заявления диктатора "беспочвенными инсинуациями".

"Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу РФ. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа", - заявил Николенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание"

Лукашенко стремится разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400. Он рассказал о намерениях приобрести в России вооружения на сумму более $1 млрд. Обсуждению этого была посвящена значительная часть его разговора с Путиным. С практически аннексированной Россией территории Беларуси идет реальная угроза возникновения еще одного фронта на севере. Нужно максимально активизировать оборону в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях, считает командующий Украинской добровольческой армии, бывший нардеп и основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош.