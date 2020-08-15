Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт

Лукашенко уже совсем Янукович, говорит Притула. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторяет слова, которые говорил лишенный звания президента Украины, беглый в страну-агрессор Россию Виктор Янукович.

Видео опубликовал комик и волонтер Сергей Притула.

На нем Лукашенко говорит на одном из своих совещаний: "Я пока живой".

"Где-то я это уже слышал. Интересно где? А, вспомнил", - комментирует Притула.

После бегства в Россию, в Ростове-на-Дону Янукович заявлял: "Я жив".

"У всех диктаторов одна методичка, одни методы и один финал", - резюмирует Притула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отдали России убийц - держите эмбарго" - украинские сети о Беларуси

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По версии местной ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. Протестующих разгонял ОМОН. Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.