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суббота, 15 августа 2020 18:32

Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт

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Лукашенко повторяет Януковича - видеофакт
Лукашенко уже совсем Янукович, говорит Притула. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторяет слова, которые говорил лишенный звания президента Украины, беглый в страну-агрессор Россию Виктор Янукович.

Видео опубликовал комик и волонтер Сергей Притула.

На нем Лукашенко говорит на одном из своих совещаний: "Я пока живой".

"Где-то я это уже слышал. Интересно где? А, вспомнил", - комментирует Притула.

После бегства в Россию, в Ростове-на-Дону Янукович заявлял: "Я жив".

"У всех диктаторов одна методичка, одни методы и один финал", - резюмирует Притула.

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В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По версии местной ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. Протестующих разгонял ОМОН.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.

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Дата
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