Лукашенко назначил КГБиста на должность Главы Администрации

Игорь Сергиенко. Фото: news.lviv-company.in.ua

На днях Главой Администрации президента Беларуси назначили первого заместителя председателя КГБ генерал-майора Игоря Сергиенко.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на ТУТ.by и ОНТ.

"Что касается Администрации президента, то, Игорь Петрович, я остановился на вашей кандидатуре. Много было дискуссий, разговоров. Что меня убедило больше всего - ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота , политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете ", - заявил Лукашенко во время назначения, сообщили в его пресс-служб.

Кроме этого президент Беларуси подчеркнул, что считает Сергиенка патриотом, преданным своему делу.

К слову, как сообщает Цензор.НЕТ Игорь Сергиенко родился 14 января 1963 года в селе Столица Шарковщинського района Витебской области. В 1984 году закончил с отличием исторический факультет БГУ, в 2006-м - Академию управления при президенте. Возглавлял управление КГБ по Могилевской области. С 16 декабря 2013 года - первый заместитель председателя КГБ.

Во время службы в КГБ Сергиенко, как любой сотрудник спецслужб, нечасто высказывался на острые темы. Два года назад он участвовал в круглом столе, организованном газетой Администрации президента "СБ. Беларусь сегодня", посвященного Куропатах. Он заявил, что сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что в Куропатах лежат люди, которые были безвинно, незаконно расстреляны в 1930-1940-х годах.

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