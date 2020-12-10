"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы

Ветеранка идет на выборы в Раду. Фото: UA Rating

Ветеранка АТО Маруся Зверобой решила идти на выборы в Верховную Раду в Надвирнянского избирательного округа в Ивано-Франковской обл.

Будет баллотироваться от "Европейской солидарности". Сообщила об этом после встречи с лидером партии Петром Порошенко.

"Он согласился предоставить возможность побороться на парламентских выборах кандидатом от "Европейской солидарности". Именно в ЕС я имею наибольшее количество собратьев, поэтому, кроме дополнительных возможностей что-то изменить, присоединиться к политическим киборгов было бы почетно для меня. А мои права народного депутата будут открыты всей нашей ветеранской, волонтерской патриотической общественности. Ни одного дня не сошла с пути обороны своего государства, попробую еще получить для вас дополнительные инструменты влияния на ситуацию. Я не идеальна, совсем, но я боец ​​за наше государство. И вы у меня бойцы! Нас в Верховной Раде явно недостаточно. Пожалуй, запоздалое это решение, но лучше поздно, чем это все. Кроме того, возьмем под свою опеку очередное достойное подразделение, одного волшебного округа на Франковщине. А наши с вами подразделения были всегда обеспечены лучше других, потому что имеем сильную команду, которая доставала из-под земли все необходимое под любые нужды", - написала она.

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Зверобой указала, что определила "список врагов", с которыми придется побороться

"Кто наши враги: 1. Зеленые выб...ядки 2. Пострадавший лично 3. ОПЗЖ, Медведчук и все их телеканалы 4. Россия с Путиным. Как вам такой фронт? Напомню, бандеровцы рубились против всех! Не запятнаем память героев Украины! Мы тоже так можем. Ах да. Важный и трудный пункт: 5. Бывшие собратья, обиженные или вдавленные жабой, которые точно где-то были и точно что-то знают и поэтому тоже стоят твердо на баррикаде в одном строю с предыдущими четырьмя пунктами", - пишет Зверобой.

Власть президента Владимира Зеленского боится и преследует патриотов, волонтеров и ветеранов. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время митинга в поддержку София Федина и Маруси Зверобой во Львове.