Луценко в Европе рассказал о третьей волне русской оккупации

Луценко призвал запретить российским судам вхождения в порты европейских стран. Фото: hvylya.net

После Крыма и части Донбасса Россия пытается оккупировать Азовское море вместе с Мариуполем.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

"Это был не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и о блокаде города Мариуполя...

Когда у нас отняли Крым, это был конфликт между 2 государствами. Это коснулось только нас. Но оккупация Азовского моря затрагивает все государства, которые имеют военно-морской флот, а следовательно, и Германию. Если мы допустим это, Россия продолжит. Следующей ее целью назначения может стать Черное море", - сказал Луценко.

Он призвал Запад предоставить конвои для сопровождения украинских судов в Керченском проливе и запретить российским судам вхождение в порты европейских стран.

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25 ноября российские силовики атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. 6 украинских военных ранены, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 которых получили ранения. Их перевезли в Москву, где "судят".