Луценко связал дело Януковича с Гаагой для Путина

Виктор Янукович 1 марта 2014-го подписал письмо к Владимиру Путину, в котором просит ввести войска в Украину. Фото: REUTERS

Материалы дела о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича будут служить доказательствами российской агрессии и причастности к ней президента РФ Владимира Путина в международном суде в Гааге.

Такое убеждение высказал генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Остроге Ровенской области 11 мая.

"Это не процесс над государственной изменой Януковича, это еще и процесс над Путиным. Все понимаем, что подписанное Януковичем письмо, который фактически приглашал российские войска для оккупации Украины, было фиговым листком. Оно прикрывало огромный силовой орган Путина и оккупацию. Если мы сможем получить объективное и справедливое решение суда, - для этого имеем все доказательства как сторона обвинения - то в конце концов сможем получить первые результаты, необходимые для будущего гаагского процесса над военными преступниками, которых возглавляет руководство Кремля", - сказал Луценко.

Он отметил, что дело Януковича выполняет три функции.

"Этот процесс нельзя недооценивать. Это - три в одном. Это процесс над Януковичем, это напоминание нынешним и будущим руководителям [что неприкасаемых в новой Украине нет], это серьезный звоночек Путину и его военным преступникам", - отметил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович подал голос из России

Виктор Янукович бежал в Россию в феврале 2014-го после массовых расстрелов участников Революции достоинства в центре Киева. В Украине против Януковича открыли несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.