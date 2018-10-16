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вторник, 16 октября 2018 17:33

Луценко сказал Раде ганьба

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Луценко сказал Раде ганьба
Генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал Верховную Раду. Фото: УНІАН

Верховная Рада опозорилась. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Так он прокомментировал провал голосований за снятие неприкосновенности с "оппоблокивцев" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

"Последние голосования ВР о снятии депутатской ответственности показали:

не показывать 155 млн в декларации - можно;

подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджету - можно;

подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.

Это - день позора ВР", - заявил Луценко.

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16 октября Верховная Рада отклонила представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. По данным следователей, он способствовал отчуждению помещений государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности" в Днепре площадью 7 тыс. "квадратов".

Вилкула - что 2011-го в должности председателя Днепропетровской ОГА незаконно перевел земли коллективной собственности под разработку карьера и частной фирме "АРТ ЛЕНД". Такие действия стоили государству более 5 млн грн и уничтожение части земель сельскохозяйственного назначения.

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