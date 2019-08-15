Луценко: СБУ скрыла материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк

Количество заказчиков убийства Гандзюк может увеличиться Фото: https://www.unian.net

Служба безопасности Украины скрыла результаты допроса свидетеля, которые могли расширить количество заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Эти материалы в деле отсутствовали, сказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью Цензор.нет.

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который, вероятно, даст новые свидетельства, они расширят количество участников заговора", - заявляет генпрокурор.

По его словам, ГПУ почти неделю ждет, когда СБУ передаст показания.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть в СБУ, а в деле отсутствуют. Допрос был закрытым. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где, кроме Мангера, были и другие люди", - говорит Луценко.

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Ранее Генпрокуратура остановила расследование Мангера и объяснила это розыском его соучастника Левина.