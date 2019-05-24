Луценко рассказал о дружбе с Тимошенко

Генпрокурор Юрий Луценко поддерживает дружеские отношения с лидером "Батьківщина" Юлией Тимошенко.
Об этом он рассказал в интервью ЛІГА.net
"Возможно вы удивитесь, но я стараюсь сохранять с Юлией Владимировной хорошие отношения. Мы все больше расходимся в политических вопросах. Но человеческие отношения, по крайней мере, с моей стороны, хорошие. Юлия Тимошенко приезжала в декабре ко мне в этот кабинет, поздравляла с днем рождением, а я приезжал к ней домой и поздравлял ее. При этом я не исповедую ее подходы к политике - ультрапопулизм и нереальные обещания", - сказал он.
Генпрокурор заявил, что еще не принял окончательного решения участвовать в парламентских выборах.
"Я общаюсь со всеми политиками майдановского лагеря, возможно, кроме Гриценко. Я еще не принял окончательного решения, буду ли участвовать в парламентской кампании. Но держу руку на пульсе политической жизни. Это помогает в работе генпрокурора", - заявил Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Генпрокурор Юрий Луценко хотел возглавить список "Удара" на парламентских выборах, однако сейчас партия уже не рассматривает такого сценария. Об этом Gazeta.ua рассказывал народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.
Комментарии