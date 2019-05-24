Луценко рассказал о дружбе с Тимошенко

Луценко рассказал, как ездил домой к Тимошенко.

Генпрокурор Юрий Луценко поддерживает дружеские отношения с лидером "Батьківщина" Юлией Тимошенко.

Об этом он рассказал в интервью ЛІГА.net

"Возможно вы удивитесь, но я стараюсь сохранять с Юлией Владимировной хорошие отношения. Мы все больше расходимся в политических вопросах. Но человеческие отношения, по крайней мере, с моей стороны, хорошие. Юлия Тимошенко приезжала в декабре ко мне в этот кабинет, поздравляла с днем рождением, а я приезжал к ней домой и поздравлял ее. При этом я не исповедую ее подходы к политике - ультрапопулизм и нереальные обещания", - сказал он.

Генпрокурор заявил, что еще не принял окончательного решения участвовать в парламентских выборах.

"Я общаюсь со всеми политиками майдановского лагеря, возможно, кроме Гриценко. Я еще не принял окончательного решения, буду ли участвовать в парламентской кампании. Но держу руку на пульсе политической жизни. Это помогает в работе генпрокурора", - заявил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"

Генпрокурор Юрий Луценко хотел возглавить список "Удара" на парламентских выборах, однако сейчас партия уже не рассматривает такого сценария. Об этом Gazeta.ua рассказывал народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.