Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги

Конфискованные у бывшего президента Виктора Януковича и его окружения средства идут на украинскую армию.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Он опубликовал видео конструкторского бюро "Луч", где испытывают очередные партии современных противотанковых комплексов "Корсар".

"Пока Янукович, как трус, скрывается от суда страны, в которой работал президентом, а его защита придумывает новые и новые причины, чтобы не начинать назначенные судом дебаты, конфискованные деньги ОПГ Януковича работают на украинскую армию", - написал глава ГПУ.

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В прошлом году государство использовало около 14 млрд грн из 29,5 млрд грн, полученных от конфискации средств со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Судебной экспертизой установлено, что режим Януковича нанес государству ущерб в размере около $40 млрд.