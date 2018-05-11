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пятница, 11 мая 2018 18:13

Луценко может получить контроль над антикоррупционерами

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Луценко может получить контроль над антикоррупционерами
Генпрокурор Юрий Луценко сможет влиять на дела НАБУ, говорит руководитель САП Назар Холодницкий. Фото: tsn.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко может получить контроль над антикоррупционными органами, в частности НАБУ.

Об этом в интервью Lb.ua заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Холодницкий рассказал, что будет в случае его увольнения.

"Назначается и.о. руководителя САП - это первый заместитель или заместитель руководителя САП. Но есть вопросы определения групп прокуроров, по объявлению подозрений относительно проведения негласных следственно-розыскных действий в отношении определенной категории лиц - адвокатов, судей, депутатов местных советов. Это все будет компетенция генпрокурора, который фактически является взаимозаменяемыми в этой ситуации, когда не будет руководителя САП", - пояснил он.

Луценко "будет иметь законное право быть осведомленным с производствами, которые расследуются НАБУ и - законное влияние на принятие тех или иных решений в таких производствах", добавил Холодницкий.

Предлагаем самые интересные цитаты.

О Сытнике

"Сытник не является детективом. Он не является руководителем органа судебного расследования, согласно УПК. Ни одной его подписи нету под никакими процессуальными документами. То есть он абсолютно безответственный за состояние следствия в конкретных производствах. И я работаю непосредственно с детективами. Мы имеем показатели, несмотря на те все штормы, которые сейчас происходят. И буквально сейчас задержали судью Голосеевского районного суда на взятки. И здесь Сытника роли никакой нет"

О своем кабинете

"Никакой коррупционной разговора не было и никаких взяток сюда заносили. Единственные, кто заносил сюда взятку, это были двое судей из Днепра, которые получили что? Подозрения и суд. И все это видели"

О США и борьбу с коррупцией в Украине

"Они действительно переживают. И мы им за это благодарны"

Приходит нам подозрение, а там 196 грамматических ошибок на 10 листах

О пресс-службе НАБУ

"Ну, это не тот пример, у которого надо учиться. Я требую у прокуроров, прежде всего, чтобы прокуратура была прокуратурой, а не пиар-агентством со своими аккаунтами чуть ли не во всех соцсетях"

О неграмотности детективов

"Приходит нам подозрение, а там 196 грамматических ошибок на 10 листах. И это пишет руководитель подразделения.

А прокуроры не должны быть еще и филологами, чтобы исправлять запятые и точки. Это должен быть документ, который должен быть четко "вылизанный", если хотите. Тем более, в таких делах, которые мы расследуем. Это не кража колбасы с "Новуса". А потом прокурору краснеть в суде не только за юридическое - за грамматическое качество. Потому что с противоположной стороны выйдет десять адвокатов и начнет - даже не доходя до юридической сути вопроса - просто по грамматике "мочить". Я такого не могу допустить. Потому что именно мои прокуроры поддерживают в суде публичное обвинение, а не следователи, не детектив и не руководители их. И именно прокурорам нужно объяснять, почему там нет комы, есть ли доказательства или состав преступления"

О Онищенко

"Нас Онищенко уже более года "кормит", что у него есть пленки. И что он то готов, то не готов их отдать. Если он не доверяет НАБУ, пусть через адвокатов официально передаст информацию в САП напрямую"

О Антикоррупционном суде

"Если есть признаки преступлений, они должны быть расследованы. Все равно будут кричать, что это политическая расправа. Розенблат кричит, Мартыненко кричит, Ляшко кричит.

Мы делаем все, чтобы преступник получил свое наказание. К сожалению, без антикоррупционного суда мы этого не можем достичь. Это объективная истина"

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В марте выяснилось, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" установили в начале февраля, а обнаружили 6 марта.

Дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

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