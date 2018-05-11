Луценко идет в Раду с новыми представлениями

В конце апреля Юрий Луценко анонсировал представление на 5 нардепов. Фото: ЕРА/UPG

На следующей неделе генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в парламент представления на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов.

Об этом глава ГПУ сообщил в комментарии "112 Украина".

"На следующей неделе я намерен подписать три представления и внести их в Верховную Раду Украины", - сказал Луценко.

Фамилии генпрокурор назвать отказался.

"Действующее законодательство достаточно серьезно защищает народных депутатов и дает им много возможностей еще до принятия решения о лишении неприкосновенности. 20 дней разделяет момент внесения представления в ВР до голосования в сессионном зале", - пояснил Луценко.

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Ранее в СМИ появилась информация, что представления будут на нардепов из "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко, внефракционного Владимира Парасюка, от "Народного фронта" - Дениса Дзензерского и "Оппозиционного блока" - Сергея Дунаева. По другим данным, ГПУ внесет в парламент представления на Александра Вилкула и Бориса Колесникова от "Оппозиционного блока".