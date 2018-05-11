Луценко идет в Раду с новыми представлениями

 
Ексклюзивы
1/5
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1468
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2844
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50597
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1440
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3231
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7488
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2034
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1161
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7425
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11790
Фото
Все фото
5
21
3
3
7
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Видео
Все видео
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича
Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича
"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках
"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11790
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2340
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7416
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6687
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 675
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 14:30

Луценко идет в Раду с новыми представлениями

  Комментировать
Луценко идет в Раду с новыми представлениями
В конце апреля Юрий Луценко анонсировал представление на 5 нардепов. Фото: ЕРА/UPG

На следующей неделе генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в парламент представления на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов.

Об этом глава ГПУ сообщил в комментарии "112 Украина".

"На следующей неделе я намерен подписать три представления и внести их в Верховную Раду Украины", - сказал Луценко.

Фамилии генпрокурор назвать отказался.

"Действующее законодательство достаточно серьезно защищает народных депутатов и дает им много возможностей еще до принятия решения о лишении неприкосновенности. 20 дней разделяет момент внесения представления в ВР до голосования в сессионном зале", - пояснил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конституционный суд взялся за неприкосновенность депутатов

Ранее в СМИ появилась информация, что представления будут на нардепов из "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко, внефракционного Владимира Парасюка, от "Народного фронта" - Дениса Дзензерского и "Оппозиционного блока" - Сергея Дунаева. По другим данным, ГПУ внесет в парламент представления на Александра Вилкула и Бориса Колесникова от "Оппозиционного блока".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луценко идет в Раду с новыми представлениями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 140613
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 125524
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 124821
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 114359
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 100271
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
10
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 42424
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua