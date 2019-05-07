Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ

Юрий Луценко хочет удержаться в кресле генпрокурора. Фото: УНІАН

Генпрокурор Юрий Луценко хочет удержатся в кресле генпрокурора, так как не имеет политической перспективы на ближайшие парламентские выборы. Об этом в Telegram написала журналист Соня Кошкина.

"Уходить Луценко сейчас некуда. Мандата у него нет, как заполучить новый - большой вопрос.

За годы в ГПУ репутация солидно подмочена (хотя сам он, конечно, так не считает);

Виталий Кличко - с которым переговоры о совместном парламентском проекте велись с начала осени - в сотрудничестве отказал;

Владимир Гройсман на выборы идёт сам и не факт, что партнёрство с Юрием Витальевичем ему выгодно, скорее уж, с "Народным фронтом".

Что остаётся?

Собственный проект? Успех сомнителен - и так слишком много претендентов на условно "демократическое поле". Чем он от них всех - в лучшую сторону - отличается? Почему предпочтение должны отдать именно ему? Сколько сил придётся потратить?

Возвращение в партийный проект Порошенко? Тесно там, слишком тесно. Да и не факт, что перспективно.

Мажоритарка? Ну, разве что (только деньги нужно найти).

Короче, как ни крути, ситуация незавидная", - пишет Кошкина.

Прощаться с ГПУ сейчас Луценко невыгодно, считает журналист.

"Более того. Факт доброй дружбы Юрия Витальевича и Игоря Валерьевича известен. Нынешний глава ГПУ получил если не гарантии сохранения в должности, то заверения, что ИВ приложит к сему максимум усилий - точно. Вот лишь незадача. Владимир Александрович ведь обещал старые кадры устранить", - говорится в заметке.

По словам журналиста, может разыграться ситуация, когда президент Зеленский подает в Верховную Раду представление на увольнение Луценко (что позволяет публично сохранить лицо), а парламент - стараниями Коломойского - за него не голосует.

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Генпрокурор Юрий Луценко встречался с олигархом Игорем Коломойским в Амстердаме. Это произошло во время поездки руководителя ГПУ в медучреждение на обследование.