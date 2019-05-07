Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ

Генпрокурор Юрий Луценко хочет удержатся в кресле генпрокурора, так как не имеет политической перспективы на ближайшие парламентские выборы. Об этом в Telegram написала журналист Соня Кошкина.
"Уходить Луценко сейчас некуда. Мандата у него нет, как заполучить новый - большой вопрос.
За годы в ГПУ репутация солидно подмочена (хотя сам он, конечно, так не считает);
Виталий Кличко - с которым переговоры о совместном парламентском проекте велись с начала осени - в сотрудничестве отказал;
Владимир Гройсман на выборы идёт сам и не факт, что партнёрство с Юрием Витальевичем ему выгодно, скорее уж, с "Народным фронтом".
Что остаётся?
Собственный проект? Успех сомнителен - и так слишком много претендентов на условно "демократическое поле". Чем он от них всех - в лучшую сторону - отличается? Почему предпочтение должны отдать именно ему? Сколько сил придётся потратить?
Возвращение в партийный проект Порошенко? Тесно там, слишком тесно. Да и не факт, что перспективно.
Мажоритарка? Ну, разве что (только деньги нужно найти).
Короче, как ни крути, ситуация незавидная", - пишет Кошкина.
Прощаться с ГПУ сейчас Луценко невыгодно, считает журналист.
"Более того. Факт доброй дружбы Юрия Витальевича и Игоря Валерьевича известен. Нынешний глава ГПУ получил если не гарантии сохранения в должности, то заверения, что ИВ приложит к сему максимум усилий - точно. Вот лишь незадача. Владимир Александрович ведь обещал старые кадры устранить", - говорится в заметке.
По словам журналиста, может разыграться ситуация, когда президент Зеленский подает в Верховную Раду представление на увольнение Луценко (что позволяет публично сохранить лицо), а парламент - стараниями Коломойского - за него не голосует.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ сообщили о переговорах Гройсмана с Яценюком
Генпрокурор Юрий Луценко встречался с олигархом Игорем Коломойским в Амстердаме. Это произошло во время поездки руководителя ГПУ в медучреждение на обследование.
Комментарии2