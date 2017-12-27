Луценко рассказал о встрече с Коломойским

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1242
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2187
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4869
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 315
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 558
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4519
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2511
Фото
Все фото
10
4
7
15
4
Рождество во Львове похоже на Пасху
Рождество во Львове похоже на Пасху
&quot;Выметайтесь&quot; - побили окна в еще одном российском банке
"Выметайтесь" - побили окна в еще одном российском банке
&quot;Табачника на нары&quot; - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Видео
Все видео
Должна отсохнуть и кровеносная система, которая делает нас метастазом России - Забужко
Должна отсохнуть и кровеносная система, которая делает нас метастазом России - Забужко
Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский
Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский
Почти половина киевлян платят за тепло и горячую воду через интернет
Почти половина киевлян платят за тепло и горячую воду через интернет
В Ватикане задержали украинскую журналистку
В Ватикане задержали украинскую журналистку
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 315
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 225
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 513
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 02:16

Луценко рассказал о встрече с Коломойским

  Комментировать
Луценко рассказал о встрече с Коломойским
Генпрокурор Юрий Луценко встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о встрече с олигархом Игорем Коломойским в Амстердаме. Это произошло во время поездки Луценко в медучреждение на обследование.

"Коломойский подошел ко мне. Мы поздоровались. Пообщались. Если вы спросите, был ли разговор о его бизнесе - никогда таких разговоров не было, потому что я с ним виделся в своей жизни не один, возможно, из полутора десятков раз", - рассказал генпрокурор в интервью украинским телеканалам.

Луценко не считает эту встречу компрометирующей для себя. Он вспомнил, что три года назад лоббировал назначение Коломойского на пост главы Днепропетровской ОГА и считает вклад бизнесмена на этом посту очень весомым.

"Я считаю до сих пор, что и он (Коломойский), и Корбан сделали тогда огромное дело относительно защиты Украины. Не имею никакого решения о подозрении или обвинении - я спокойно подаю руку Коломойскому. Я не считаю, что он изгой, хотя сейчас находится за рубежом", - сказал Луценко.

Разговор, по словам генерального прокурора страны, была коротким - "перекинулись несколькими словами" -в основном о экс-президенте Грузии Саакашвили.

"Мы поговорили о политической ситуации в столице. Я намекнул о неприемлемости финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко сказал, что встретился с Коломойским в Амстердаме случайно

Принял ли это во внимание Коломойский или нет - это его дело. Я не диктую бизнесу, кого поддерживать. Но тем не менее, я свою точку зрения высказал. Государство Украина, которую вы защищали, не стоит дестабилизировать такими акциями. Тем более, что на тот момент я уже знал, с кем связался Саакашвили в Москве и говорил - поверьте, скоро любые контакты с ним станут для украинских патриотов очень постыдными. Это единственное, о чем мы там поговорили", - рассказал Луценко.

Ранее Юрий Луценко рассказал, что случайно встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме в конце ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луценко рассказал о встрече с Коломойским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 39041
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38886
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 28804
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 11997
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9958
Больше всего комментируют
22
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
4
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
3
На "выборах" в Госдуму в Крыму не будет спосетригачив ЕС и ОБСЕ
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
Голосов: 27743
Голосование Как наказывать копателей янтаря?
  • Штрафовать на большие деньги
  • Садить в тюрьму
  • Легализировать
  • Силой заставлять восстанавливать природу
  • Оставить как есть
  • Свой вариант (у комментариях)
Просмотреть