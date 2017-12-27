Луценко рассказал о встрече с Коломойским

Генпрокурор Юрий Луценко встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о встрече с олигархом Игорем Коломойским в Амстердаме. Это произошло во время поездки Луценко в медучреждение на обследование.

"Коломойский подошел ко мне. Мы поздоровались. Пообщались. Если вы спросите, был ли разговор о его бизнесе - никогда таких разговоров не было, потому что я с ним виделся в своей жизни не один, возможно, из полутора десятков раз", - рассказал генпрокурор в интервью украинским телеканалам.

Луценко не считает эту встречу компрометирующей для себя. Он вспомнил, что три года назад лоббировал назначение Коломойского на пост главы Днепропетровской ОГА и считает вклад бизнесмена на этом посту очень весомым.

"Я считаю до сих пор, что и он (Коломойский), и Корбан сделали тогда огромное дело относительно защиты Украины. Не имею никакого решения о подозрении или обвинении - я спокойно подаю руку Коломойскому. Я не считаю, что он изгой, хотя сейчас находится за рубежом", - сказал Луценко.

Разговор, по словам генерального прокурора страны, была коротким - "перекинулись несколькими словами" -в основном о экс-президенте Грузии Саакашвили.

"Мы поговорили о политической ситуации в столице. Я намекнул о неприемлемости финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы.

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Принял ли это во внимание Коломойский или нет - это его дело. Я не диктую бизнесу, кого поддерживать. Но тем не менее, я свою точку зрения высказал. Государство Украина, которую вы защищали, не стоит дестабилизировать такими акциями. Тем более, что на тот момент я уже знал, с кем связался Саакашвили в Москве и говорил - поверьте, скоро любые контакты с ним станут для украинских патриотов очень постыдными. Это единственное, о чем мы там поговорили", - рассказал Луценко.

Ранее Юрий Луценко рассказал, что случайно встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме в конце ноября.