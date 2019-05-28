Луценко дал новое обещание о своей отставке

После своей отставки Юрий Луценко собирается идти в политику. Фото: www.depo.ua

После того, как новый состав "сформирует органы власти", генпрокурор Юрий Луценко уйдет в отставку.

"Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов - провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы", - пообещал он в эфире ICTV..

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После отставки Луценко собирается в политику.

Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Ранее в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Луценка. После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку. Парламент планирует рассмотреть вопрос отставки членов Кабинета министров в четверг, 30 мая.