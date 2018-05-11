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пятница, 11 мая 2018 13:28

Луценка возмутили "нытики", которые валят все на Порошенко

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Луценка возмутили &quot;нытики&quot;, которые валят все на Порошенко
Генпрокурора Юрия Луценко возмутили "нытики", которые все проблемы ищут в президенте Петре Порошенко. Фото: открытые источники

Патернализм среди украинцев является большим врагом, чем президент враждебной России Владимир Путин.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в Острожской академии в пятницу.

"Страна делится на оптимистов и пессимистов. Кроме первого фронта на Донбассе, второго - на коррупции, есть еще третий - против украинского патернализма. Особенно, старшее поколение, а также молодые нытики, зараженные тем, что кто-то им там из Киева, ну как правило из Администрации президента, что-то должен сделать. И убрать возле дома. И посадить дерево. И изучить книгу.

А ему, этому пессимисту, достаточно целую ночь работать на клавиатуре, и писать как везде все плохо. Но некогда вынести мусор из-под своего дома. Этому патерналисту достаточно вспоминать, как хорошо было при Советском Союзе, все понятно и доступно. Поэтому патернализм является нашим врагом. Даже большим, чем Путин.

Пока наш народ не возьмет за героев тех, кто делает, выбирая героями тех, кто только голословно критикует, до тех пор страна не сможет себя построить, как настоящая европейская. Европа - это умение брать на себя ответственность. Независимо от того, кто сегодня президент или премьер", - заявил генпрокурор.

"Выйди из-под компьютера и сделай то, в чем ты разбираешься. "Пицца Ветерано". Парни пришли с войны, взяли и построили маленькую кафешку. И она стала самой успешной маркой в Киеве. Эти люди дважды герои", - продолжил он.

"Пессимисты видят проблемы в любые возможности. Оптимисты видят возможности в любой проблеме", - сказал Луценко.

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Юрий Луценко находится в должности генпрокурора 2 года.

Согласие на его назначение Верховная Рада дала 12 мая 2016-го. За тогдашнего председателя фракции "Блок Петра Порошенка" на должности руководителя ГПУ проголосовали, кроме президентской, "Народний фронт", группы "Відродження" и "Воля народу".

Перед этим депутаты за полчаса приняли изменения в закон "О прокуратуре", убрав для генпрокурора требование высшего юридического образования и стаж работы в области права не менее 10 лет. Вместо того вписали высшее образование и опыт работы в парламенте или правоохранительных органах не менее 5 лет.

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11
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