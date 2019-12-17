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вторник, 17 декабря 2019 08:27

Луценка назвали виновным в президентском кризисе в США

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Луценка назвали виновным в президентском кризисе в США
Луценко назвали виновником инициации импичмента Трампа. Фото: 2000.ua

К президентской кризиса в США привели попытки американского адвоката Руди Джулиани и украинского прокурора Юрия Луценко скомпрометировать на предстоящих выборах Джо Байдена - кандидата от Демократической партии.

Об этом заявили в материале под названием "За импичментом Трампа стоит украинский прокурор" авторства Адама Энтус в американском еженедельнике The New Yorker.

По его словам, фамилия Луценко чаще всего фигурирует в деле, а его самого называют просто "коррумпированным генеральным прокурором" Украины. По данным издания, Луценко передал Джулиани информацию для дискредитации членов семьи Байдена, а также Йованович. Автор материала приводит цитату одного из главных свидетелей дела об импичменте, произнесенную лично Энтус насчет Луценко: "Я не думаю, что мы были бы здесь, если бы не он".

Также в материале поясняется, что Украина заработала репутацию "одной из самых коррумпированных стран Европы", и эта "коррупция способствовала обнищанию страны и сделала ее населения уязвимым перед внешним воздействием". Автор считает, что в 2014 году администрация Барака Обамы, в которой работал вице-президент Байден, а также Йованович, начали реализацию программы помощи Украине, условием которой стали реформы для искоренения коррупции.

"Некоторое время казалось, что Луценко находится на правильном стороне. До того, как стать генеральным прокурором, он считался одним из самых перспективных прозападных политиков Украины", - пишет автор.

Но вскоре генпрокурор проявил себя как часть коррумпированной системы. Энтус приводит слова заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента на закрытом заседании 15 октября - тот заявил, что Луценко "был злой" на Вашингтон за борьбу с коррупцией и "хотел отомстить".

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Автор ссылается на свое общение с украинским политиком и объясняет, что ему не нравилась поддержка, которая оказывалась послом США Йованович руководителю НАБУ - якобы Луценко опасался оказаться в тюрьме из-за расследования антикоррупционного бюро. Ексгенпрокурор ссылался на то, что является героем двух украинских революций, а также пострадал от режима Януковича, поэтому делать его "плохим парнем" и сажать в тюрьму было бы несправедливо.

"В последние два года Луценко, стремясь укрепить свою репутацию и подозревая, что Йованович пытается ее взорвать, стремился организовать для себя в Вашингтоне встречи на высоком уровне, начиная с генерального прокурора Джеффа Сешнс", - отмечается в статье.

Затем он якобы узнал, что эти инициативы блокирует Йованович, после чего один из подчиненных подсказал руководителю ГПУ выйти на контакт с Джулиани, который как раз искал информацию для защиты своего клиента, Дональда Трампа, от обвинений расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным издания, Луценко в января 2019 года гостил в Нью-Йорке и в течение нескольких дней общался с адвокатом президента США, которому передавал финансовую информацию в отношении сына влиятельного демократа Хантера Байдена и компании "Бурисма". Автор ссылается на слова одного из свидетелей разговоров, который сказал: "Луценко пришел с горячей оружием".

Энтус утверждает, что Джулиани "продвигал" Луценко в американских СМИ и лично просил его помочь в освещении информации на телевидении и в колонках авторитетных газет. И сотрудничество застопорилось из-за смены руководителя американской прокуратуры. Луценко не объявил публично о расследовании в отношении сына Байдена, а Трамп, который уже знал о возможном существовании компромата на конкурента на выборах в будущем году, пошел на разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, огласка которого и привел к скандалу.

Издание приводит свидетельства бывшего спецпредставителя США Курта Волкера о том, что Луценко мог действовать "корыстно", а также Йованович, которая назвала украинского политика "оппортунистом", готовым к сотрудничеству с любыми политическими силами ради собственной выгоды.

Энтус, ссылаясь на личное общение с Луценко говорит, что тот отверг все обвинения. Также автор публикации неоднократно упоминает об алкоголе, как спутник разговоров с бывшим главой ГПУ.

"У меня была хорошая история и хорошие результаты, но я стал плохим человеком. Я не могу этого понять", - цитирует Луценко Энтус.

Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, не захотел объяснять поездку в Украину адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.
По просьбе подтвердить эту информацию, он сказал, что не может.

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