Литва направила в Украину группу военных

Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger. Фото: t.me/a_shtirlitz

Литва 15 февраля направила в Украину военных инструкторов, которые будут учить украинских воинов использовать ракетные системы Stinger.

Группа солдат из батальона противовоздушной обороны страны прибудет в ближайшие несколько недель, сообщает LRT со ссылкой на заявление Вооруженных сил Литвы.

"Мы полностью поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника - ничто без знаний и навыков их эксплуатации. Поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом вместе с переданными системами ПВО малой дальности Stinger", - заявил начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.

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Военнослужащие, которых направили в Украину, много лет служили в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных Stinger. Они передадут украинцам опыт, накопленный литовскими вооруженными силами за годы использования этих систем.

Войска Литвы также принимают участие в учебной миссии в Украине, где будут готовить украинских военных инструкторов вместе с военнослужащими из других стран.

31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России. В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Эту помощь предоставили после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.