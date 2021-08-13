"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам, которым не комфортно жить в Украине, определиться - украинцы они или русские.

"Самое главное - четко понять: ты русский - я не о национальности, а о внутреннем выборе - или украинец? Это твоя родина или ты здесь гость?" - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, если ты любишь Россию, всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то время переехать туда.

Gazeta.ua спросила украинцев: поддерживают ли позицию президента?

Валентина, 59 лет:

Кому-то не нравится - пусть едут. Зеленский простой человек, как три копейки, ему уже надоело это все. Люди ведут экстремистскую деятельность, распространяют фейки в интернете. Уже надоела ложь в социальных сетях, пропаганда. Можно за такое, я думаю, гражданства лишать.

Автор: Лилия Мыцко Коренные украинцы никогда не скажут, что хотят жить в России, говорит Виктор

Виктор, 28 лет:

Почему приезжим всегда что-то не нравится. Коренные украинцы никогда не говорят, что хотят в Россию. Зеленский хочет сбросить ненужный балласт, который устраивает майданы, революции. Тогда собирались люди, у которых не было работы, Донбасс, Донецк, жили здесь. Через них страна в ж*пе сейчас. Многие донецкие работали у меня - всегда думают, что им все то должны. Не хотите развивать свою страну - никто держать не будет.

Юлия, 25 лет:

Жить нужно там, где тебе нравится. Если тебе не комфортно в Украине, то почему ты еще здесь сидишь. Лишить гражданства - это слишком просто и у нас невозможно, кажется, просто так это сделать.

Сергей, 40 лет:

Зеленский не вправе никому указывать. Каждый может решать и делать так, как хочет. Пожалуй, надоели уже ему украинцы. Призывает вакцинироваться, а сам только ради пиара. Ничего не сделал, чтобы люди хотели жить в Украине. Государство не процветает, а только становится хуже.

Автор: Лилия Мыцко Анастасия говорит, что украинцы должны любить свое государство

Анастасия, 22 года:

Сколько можно страдать - езжайте в лучшие края. Хочешь жить в Украине - уважай государство, закон и правила. Гражданства, конечно, лишать не будем. Но странно, когда взрослые люди не могут определиться.

Автор: Лилия Мыцко Александр считает, что никого держать не нужно

Александр, 28 лет:

Сам не раз говорил своим подчиненным такую ​​фразу. Если что-то не нравится, пожалуйста, никто не держит. Ищите свое счастье в другом месте. Думаю у президента накипело. Если человек подрывает деятельность государства - надо лишать гражданства. В России мы мало кому нужны. Никто не будет направо и налево выдавать паспорта украинцам.

Автор: Лилия Мыцко Ростислав считает, что людей, которые не любят Украину, нужно ограничить в правах

Ростислав, 24 года:

Зачем быть там, где тебе не нравится. Зеленский имеет полное право так говорить. Ведь никого не выгоняет, просто дает понять, что имеют люди право выбора. Да, есть свобода слова, можем выражать различные мнения. Но не тогда, когда в стране идет война. Можно таких людей записать в меньшинства или ограничить в правах, например.

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Ярослав, 27 лет:

Я из Донецка, родился в России. В Украине никого нет. Когда жил на Донбассе, хотел быть рядом с отцом на Кавказе. И даже тогда, когда началось деление страны. Но жена любила Украину, приехал в Киев ради нее. Послушал, что говорят здесь, прожил два года в РФ, послушал и там, что в Украине все плохо. Не нравились флаги и чрезмерный патриотизм. Однако пять лет уже здесь. Уже не так хочу жить в России. Пожалуй, Зеленский прав, потому что нужно любить место, в котором ты живешь. Я полюбил Украину. В Донецке никто не заставлял учить украинский, не говорили о героях, а папа рассказывал о России. Так чья в этом вина? Каждый должен определиться. В Крыму также хотели в РФ, сейчас жалеют. Если я сделал выбор, почему кто-то не может.

Автор: Лилия Мыцко У каждого есть право выбора, говорит Виктория

Виктория, 22 года:

Он еще толерантно сказал. Все правильно, никто не выгоняет людей из дома. Но невозможно просто захотеть быть русским и жить в Украине. По твоему желанию делить страну или отдавать никто не будет. Сделай выбор - жить здесь и развиваться, передавать ценности детям или искать лучшее место.

Александр, 40 лет:

Да, с точки зрения отношения к гражданам это не очень правильно. Но мы, украинцы, имеем свои недостатки. Должна быть поддержка, все должны быть вместе. Не стоит воспринимать его слова в штыки. Мысль президента понятна: все имеют право выбора. Зеленский тоже человек - у него есть душа. Думаю, что он сказал так из-за эмоций. Ничего не может поделать с войной, но видно, что хочет.

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Георгий, 26 лет:

Дело ведь не только в России. Каждый имеет свободу действий. В любую страну можно переехать, где нравится. Но не надо было так категорично говорить, мол, двери открыты. Надо научить людей любить свою страну, воспитывать ценности с детства. Кому-то некомфортно, но здесь можно зарабатывать и жить в кайф. Зеленский ближе к народу. Он честнее, чем другие, говорит, что думает. В Донецке, откуда я родом, преимущественно пожилые люди хотят быть гражданами России. Молодежь поддерживает Украину, больше понимают, анализируют. Можно понять их, потому что там страшно было, людям в подвалах не рассказывали, что делать. Они плакали, искали работу и выкручивались в тех условиях.

Владимир Зеленский также отметил, что Донбасс никогда не будет русской территорией. "Никогда. Не имеет значения, как долго продлится оккупация. Это как когда-то стена в Берлине. Люди воспользуются моментом - и стена упадет", - сказал он. В России отреагировали на обращение президента. Вицеспикер Госдумы РФ Петр Толстой сказал, мол, Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО. Будто только с Россией в нашем государстве будет цивилизация.