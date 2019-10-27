Лишенный гражданства нардеп вернулся в Украину

Бывший народный депутат Андрей Артеменко вернулся в Украину.

Сообщил об этом ексдепутат Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

Горбаль опубликовал общее с Артеменко фото, сделанное на территории Киево-Печерской лавры.

"Встретил молитвенника нашего вашингтонского", – написал он.

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О возвращении украинского гражданства Андрей Артеменко просил еще в мае этого года. Сразу после того, как шестим президентом Украины стал Владимир Зеленский. Тогда заявил, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017-го указ о лишении его гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.