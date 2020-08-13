Лишь 9% украинцев считают Россию братской

Украина седьмой год сдерживает российскую агрессию

Лишь 9,1% украинцев считают, что РФ - "дружественная и братская" к Украине страна, с "которой нужно развивать теплые и дружеские отношения". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс" совместно с Центром Разумкова с 21 по 28 июля.

59,5% опрошенных считают, что Россия - страна-агрессор, которая угрожает существованию Украины как государства, а также страна, от которой нужно защищаться и не поддерживать с ней никаких отношений.

Обычной соседней страной, с которой нужно поддерживать хорошие отношения, Россию считают 23,8% граждан.

Социологи опросили 4 тыс. респондентов методом интервью face to face во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

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Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.