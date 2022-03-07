Ликвидировано 40 оккупантов, 8 БМП и немалое количество вражеской техники – штаб ООС

Штаб ООС отчитался о том, как прошло воскресенье. Фото: ООС

Вооруженные Силы Украины продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, нанося захватчикам тяжелые потери.

"Украинские воины Объединенных сил отправили гореть в аду 40 российских захватчиков, уничтожили 8 вражеских БМП, 1 МТЛБ, Урал, внедорожник и большое количество артиллерийских систем", сообщает штаб ООС в Facebook.

На Луганском направлении шли ожесточенные бои. Враг пытался продвинуться вперед и захватить украинские города и деревни. Совершал многочисленные попытки прорыва нашей обороны на большинстве направлений и активно применял артиллерию.

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Украинские воины умело отражали все атаки агрессора и вели эффективную контрбатарейную борьбу с рашистскими артиллерийскими расчетами, которые обстреливали жилые кварталы украинских населенных пунктов.

"Устойчиво удерживали свои позиции, нанося урон врагу, и совершили несколько успешных контратак. В итоге кафиры потеряли почти 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (число уточняется) .

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