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четверг, 23 сентября 2021 14:10

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

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Автор: Команда Зеленського у Facebook
  Сообщение об открытии "Лифта"
Сообщение об открытии "Лифта"

23 сентября исполняется 850 дней со старта проекта "Лифт" команды президента Владимира Зеленского. О его открытии заявили 28 мая 2019 года.

Этой программой планировали выбирать "новые лица" в государственные органы власти. Теперь в Офисе президента ничего не знают о судьбе проекта. Также не владеют информацией и в Министерстве цифровой трансформации.

Как создавали "социальный лифт" Зеленского и почему он перестал работать – в материале Gazeta.ua.

История и идея

"Станьте частью команды, поделитесь идеей или презентуйте готовый продукт", – призвала украинцев реклама проекта. В октябре 2019-го на сайте "Лифт" было 8200 вакансий.

Для подачи заявок, проектов, резюме создали сайт, который до сих пор доступен. Там есть возможность посмотреть вакансии, рассказать о себе, об идее, поделиться продуктом и посмотреть "Лифт"-трекер – как обрабатывают обращения.

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Описывали работу проекту так: "Лифт" – это проект команды Зеленского, платформа, которая наконец даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина Украины".

"В "Лифт" может зайти любой", - говорили в команде Зеленского. Сейчас в Офисе президента не владеют информацией, сколько трудоустроили людей по этой программе, отметили в ответе на запрос.

Автор: Gazeta.ua
  Ответ Офиса президента на запрос
Ответ Офиса президента на запрос

Когда "Лифт" остановился и что будет дальше

О том, что "Лифт" не работает, СМИ и пользователи заговорили в конце 2020-го – начале 2021 года. Последнее сообщение в Telegram-канале проекта было в ноябре 2020 года. Предлагали вакансию SMM-специалиста в проект "Дия". В чате в том же мессенджере остались шесть участников. Последнее сообщение было 6 декабря 2020-го.

Автор: Gazeta.ua
  Ответ Минцифры на запрос
Ответ Минцифры на запрос
Автор: Gazeta.ua
  Ответ Минцифры на запрос
Ответ Минцифры на запрос

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Gazeta.ua заявил, что хочет перезапустить "Лифт".

"Это крутой проект. Мы много людей в министерстве нашли с помощью него. Многие молодые пришли к государственному управлению. Мы работаем над перезапуском этого проекта. Я все же хочу дожать и построить системный инструмент наполнения государства молодыми специалистами. И это также идеологически поддерживает президент. Я не понимаю, как без проекта "Лифт" мы могли бы с нуля построить министерство", – заявил Федоров.

Мало времени или желания. Мнение экспертов

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Василий Воскобоиник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству:

"Любой проект, который запускает власть, нужно рассматривать прежде всего с точки зрения эффективности, а не заявлений чиновников. Ничего не слышно об эффективности "Лифта". Я не знаю, кто им воспользовался, кто получил работу, должности. Где результат работы тех людей, которых набрали? Публичной информации по этому поводу нигде не найти.

Скорее всего, "Лифт" был нужен как пиар-средство в момент, когда правящая ныне партия готовилась к выборам в парламент. Таким образом обществу показывали открытость и готовность пополнять свой состав новыми людьми, которые искренне хотят работать на государство, готовы присоединиться к "Слуги народа" и войти в Верховную Раду. Единственная роль, которую сыграл этот проект – предвыборная реклама привела к голосованию некоторой части общества за партию, где есть куча "новых прогрессивных людей" из народа.

Когда запускают подобный проект, нужно четко понимать его задачи и механизм оценки эффективности. Затем можно делать выводы, оно того стоило? Если в Офисе президента говорят, что не имеют такой информации, тогда возникает вопрос – зачем его делать?

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Вопрос привлечения кадров на государственные должности заключается, в том числе, в заработных платах. Будет ли получать человек на госдолжности сопоставимые деньги с бизнесом? Не доверяю бизнесменам, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц, а потом идут на зарплату 20 тысяч гривен. Для меня это говорит в первую очередь об их коррупционных мотивах.

В украинцев историческое недоверие к власти. Уменьшится ли оно во время каденции президента Зеленского – это большой вопрос. Если остается неизвестным, кто воспользовался "Лифтом", то это не повысит доверие людей. При этом, когда глава Минфина говорит, что 40-летние украинцы уже не получат пенсию от государства – это значит, что люди от 20 до 40 лет будут делать вывод, что им нужно выбирать страны, где они смогут обеспечить себе старость".

Сергей Марченко, эксперт рынка труда:

"Этот проект напоминает телефонные будки, которые ставили на дорогах под Олимпиаду в 1980-х в СССР. Когда соревнования закончились, их разграбили. Проблема была не в том, что телефоны ставили плохие. Советское общество не было готово, что появятся эти блага цивилизации. То же самое происходит с "Лифтом". Хорошая идея: есть люди, которых можно привлекать к госслужбе, чтобы все знали, что у нас работают социальные подъемники. Но самое важное – кто будет реализовывать проект? Хорошую идею наложили на тех людей, которые "воруют телефоны". И она не работает.

Проблема в деньгах на госслужбе есть. Но она не основная. Даже те зарплаты на госпозиции в Киеве, которые сейчас есть, могут быть интересными для людей из регионов. Если бы "Лифт" действительно работал, даже среди избирателей Зеленского есть часть людей, которые могли бы прийти работать в госаппарат. Но они даже со своими избирателями не смогли поработать".

Владимир Фесенко, политолог:

"Лифт" не реализовали, как планировали, потому что не было времени. Решение о роспуске Верховной Рады, в июне (в 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента восьмого созыва. В июле выбрали ВР девятого созыва. Победила партия "Слуга народа". – Gazeta.ua). Уже в конце июля состоялись выборы. На формирование состава депутатов "Слуг народа" было несколько недель. Такой проект требует минимум несколько месяцев на запуск. А отбор, проверка, тестирование людей – это год-два.

Это раньше называлось кадровый резерв. Проект правильный. Команде президента надо к нему вернуться. Но реализовывать последовательно и начинать уже сейчас. Именно до следующих парламентских выборов. Так могут обновить команду".

Президент Владимир Зеленский не выполнил 118 обещаний из 686, которые давал за время президентства, свидетельствуют данные издания "Слово и дело". Выполнил 219. В процессе – еще 319 обещаний.

Автор: Анастасия Прокаева
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Дата
23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

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