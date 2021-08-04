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среда, 04 августа 2021 11:32

Лидера ОО Киви подозревают в хулиганстве и избиении человека

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Лидера ОО Киви подозревают в хулиганстве и избиении человека
Ширяев "создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи" для дестабилизации ситуации в Харьковском регионе. Фото: Общественное

Координатора пророссийской организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви "Патриоты - За жизнь" Олега Ширяева подозревают в хулиганстве и избиении мужчины в Харькове, в координации силовых групп, которые следили за людьми с проукраинской позицией. Об этом заявил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, пишет "Украинская правда".

9 марта 2021-го в Харькове с ножом и кастетом избили мужчину. В СБУ назвали нападение провокацией с целью дестабилизировать ситуацию в стране, "рассказать о том, что в Украине есть фашизм, нацизм, граждан Украины притесняют". Подозрение по двум статьям - умышленное тяжелое повреждение и хулиганство - объявили только Ширяеву.

"Человек получил удар кастетом, что привело к тяжелым последствиям, и ножевое ранение. Сами фактически себя задокументировали, сняли на видео, частично выложили в открытый доступ. Откровенно, дерзко били мужчину и отмечали, что он имеет отношение к "Азову", к тем силам, которые осуществляют защиту суверенитета нашего государства с 2014 года", - заявил Дудин.

СБУ сообщила, что в деле есть свидетель - водитель пострадавшего, который, по словам Дудина, жил на территории неподконтрольной Украине Горловки и в июле дал СБУ показания, подтверждающие причастность Ширяева к преступлению. Правоохранители расследуют два дела по Ширяеву: о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году и об избиении человека весной 2021-го.

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По словам Дудина, Харьковская область активно входит в эпоху выборов, поэтому правоохранители ожидают, что определенные силы будут продолжать дестабилизировать ситуацию - возможные нападения на оппонентов, поджоги автомобилей. По данным СБУ, с апреля 2021-го силовые группы пытались проехать в Харьковскую область из Днепра, Северодонецка, Полтавы, Киева. У некоторых из них было по 100-120 человек. Основной круг фигурантов, по словам Дудина, состоит из 10 человек.

По словам Дудина, Ширяев создал группу из подконтрольных себе лиц, получавших фактически заработную плату за то, что выполняли те или иные задачи для дестабилизации ситуации в Харьковском регионе.

В деле провели девять обысков. В одном из помещений обнаружили плантацию конопли, средства поражения, мобильные телефоны, перчатки и "интересный бланк", на котором указывалось, что в Киеве, Полтаве, Северодонецке, Харькове и Днепре должны быть в постоянной готовности группы из трех-пяти людей, сообщили в СБУ. Также в документе говорилось о представителях "Национального корпуса". Листок содержал фотографии шестерых мужчин. По словам Дудина, это лидеры групп, которые имеют четкую проукраинскую позицию, поддерживают целостность, суверенитет нашего государства.

2 августа Служба безопасности Украины нейтрализовала "силовой центр" пророссийского общественного объединения "Патриоты - За жизнь", которое контролирует народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

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