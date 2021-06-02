Льготную ипотеку Зеленского блокируют в Минфине - СМИ

Программа доступного жилья президента Владимира Зеленского оказалась под угрозой срыва. Фото: NovostroyCity

Из-за сомнительных кадровых назначений Министерством финансов руководства профильной компании "Укрфінжитло", программа доступного жилья президента Владимира Зеленского (льготные кредиты под 7%) оказалась под угрозой срыва. К этому может быть причастен министр финансов Сергей Марченко, пишет издание "Апостроф".

Журналисты напоминают, что "Укрфінжитлу" уже выделили 2 млрд. грн. Еще 20 млрд грн. должны зайти после выпуска Минфином целевых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). По состоянию на 31 мая, по данным Минфина, в рамках программ льготной ипотеки был выдан всего 351 кредит на общую сумму чуть менее 300 млн грн.

У такой низкой скорости есть несколько причин, пишет издание. Во-первых, о программе мало знают, банкиры неохотно ее продвигают, а у граждан все еще есть опасение, что проект закончится "на полпути". Во-вторых, Минфин все еще не подготовил необходимых документов для выпуска целевых ОВГЗ, а значит - проект, по сути, пока без "живых" денег. "Блокирует выпуск якобы лично директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая с молчаливого согласия министра Марченко", - говорится в материале.

Еще одной проблемой может стать объединение "Укрфінжитла" и фактически обанкротившегося Государственного ипотечного учреждения, на котором висит около 5 млрд грн долгов. "Вместо того, чтобы полностью сконцентрироваться на выдаче новых кредитов, руководству компании придется заниматься еще и реструктуризацией долгов "полумертвого родственника", - отмечает издание.

Кроме того, ряд сомнительных кадровых решений в самом "Укрфінжитлі" также отрицательно влияют на динамику процесса выдачи кредитов. В конце апреля был "по-тихому" уволен предыдущий глава компании Василий Шкураков. Его декларацию тут же взяли на проверку в список НАПК, а за работу компании под его руководством взялась Госаудитслужба.

"На место Шкуракова пришел бывший замначальника Энергетической таможни Виктор Катренич, который ранее не имел отношения не то что к ипотеке, а вообще к государственным финансам: КВЭДы его ФОПа, закрытого относительно недавно в Ивано-Франковске, предполагают торговлю запчастями, овощами и фруктами, деятельность автомобильной СТО. Зато в окружении министра Сергея Марченко не скрывают, что Катренич - общая креатура главы ведомства и его зама Юрия Драганчука", - пишут журналисты.

По информации издания, в замы себе Катренич взял Людмилу Шемелинец - экс-директор юрдепартамента (2011-2014), а затем первый замглавы Госслужбы земельного кадастра в правительстве Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, хотя в системе кадастра работала еще со времен Януковича.

"Кроме того, с подачи Марченко на должность главы фактически ликвидируемого Госипотечного учреждения в марте 2021 года заступил Егор Притула - кадровый налоговик с конца 2000-х, который также активно работал при главе ГНС Виталии Захарченко в период президентства Виктора Януковича", - пишет издание. В 2015 он был уволен в результате люстрации и ушел советником в "Укрэксимбанк".

Со ссылкой на свои источники в Минфине издание отмечает, что Катренич, Шемелинец и Притула могли быть поставлены Марченко на ипотечную программу 7%, чтобы иметь возможность договориться с девелоперами о "правильном" распределении ресурсов, которые будут выделены на реализацию проекта.

"Поскольку кредиты будут выдаваться только на квартиры в домах не старше 2018 года, то у "свежих" новостроек есть много шансов быть проданными именно через эти программы. Например, "ходоки" на рынке уже якобы предлагают застройщикам передать в банки списки "неликвида" (квартир на последних этажах, с плохим видом или минимальной инсоляцией, неудачными планировками), получив статус "премиум-партнера". В ведомстве не исключают, что выпуск целевых ОВГЗ будет разблокирован департаментом Полины Яровой, когда закроется "подписка" из желающих гарантированно поучаствовать в схеме продавцов недвижимости", - резюмирует издание.