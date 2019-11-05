Левочкины засветились в выводе денег из России - СМИ

Фиктивные компании вывели более $ 20 млрд, пишут расследователи.

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо"

С помощью теневой финансовой сделки из российских банков на фиктивные компании вывели более $20 млрд.

Речь шла о деньгах организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014-х. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.

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Чуть меньше 10% Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако фактически тот управлял семейным бизнесом Левочкиных. В частности, под наблюдением Юлии Левочкиной руководил почти 40 оффшорными фирмами, французском виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-"регионал" и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Средства перечисляли через оффшорную компанию Lynform Capital.

Сергей Левочкин - бывший председатель Администрации экс-президента Виктора Януковича. В Верховную Раду 9-го созыва зашел 5-м в списке "Оппозиционная платформа - За жизнь".