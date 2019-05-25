Лещенко рассказал, где взял документы на Манафорта и Януковича

Сергей Лещенко передал в ГПУ документы с доказательствами сотрудничества Манафорта и Януковича. Фото: promin.cv.ua

Нардеп Сергей Лещенко передал в Генеральную прокуратуру материалы о сотрудничестве Манафорта и Януковича, которые нашли украинские айтишники.

По его словам, среди бумаг были документы с подписью президента-беглеца Виктора Януковича о выплате Полу Манафорту $ 750 тыс.



"После того, как Манафорт и Янукович сбежали из Украины, в офис на Софиевской заехали украинские айтишники, которые нашли эти документы и передали их мне. Эти люди уже были допрошены Генпрокуратурой. Подлинность документов никто под сомнение не ставит. Среди массива бумаг были документы с подписями Януковича, а также контракт, по которому Манафорт получил деньги от Януковича, но не напрямую, а по мошеннической схеме", - рассказал нардеп в эфире телеканала "ZIK".

Он рассказывает, что средства были выведены из компании, зарегистрированной в Белизе.

"С этого счета Манафорту было перечислено $ 750 тыс. За определенную дату в 2009 году. В этом договоре были печати, личные подписи Манафорта - перевод происходило не как консультационные услуги, а будто Манафорт продал 500 компьютеров. Этот же платеж фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов - именно на эту сумму и именно за эту дату".

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14 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лещенко могут вручить подозрение за разглашение тайны досудебного следствия. Лещенко просит снять с него неприкосновенность и провести расследование в связи с обвинениями генпрокурора. Ранее Лещенко заявил, что Луценко выстроил историю вокруг экс-министра экологии Николая Злочевского и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, чтобы сохранить должность главы ГПУ.