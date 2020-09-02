Лерос намекнул, что "слуги" – взяточники

Лерос назвал Зеленского предателем. Фото: UNN

Нардеп Гео Лерос написал, что президент Владимир Зеленский якобы дает депутатам фракции "Слуги народа" доплаты в конвертах.

"Вы всем врете, как бабка, эта привычка у вас сохранилась еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЕК (крупнейшая частная энергетическая компания в Украине Рината Ахметова. - Gazeta.ua)", - написал Лерос на странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слугу", назвавшего Зеленского пустым местом, выгнали из фракции

Также нардеп назвал президента Владимира Зеленского лжецом, предателем и клоуном с 95-го квартала.

"О предателе, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".

На брифинге в Харьковской области Зеленский назвал исключенного из фракции "Слуги народа" Гео Лероса предателем и взяточником. 1 сентября в ВР нардеп обвинил президента в "слиянии со старой системой" и назвал его пустым местом в истории. В тот же день Лероса исключили из фракции "СН". Он заявил, что это распоряжение Зеленского. В прошлом году в июле Гео Лерос прошел 23-м в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду. 28 августа 2020-го ему подожгли автомобиль.