Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты

Министра ИД времен Януковиче Леонид Кожара допросили по делу расстрелов на Майдане как свидетеля защиты. Фото: Facebook

3 декабря на судебном заседании по делу расстрелов протестующих на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 Святошинский районный суд Киева допросил министра иностранных дел Украины президенте беглого Виктора Януковича Леонид Кожара.

Об этом сообщили на странице Адвокатской совещательной группы в соцсети Facebook.

Леонид Кожара допросили в суде в качестве свидетеля защиты. Судебное заседание длилось 2:00.

В следующий раз суд продолжит рассмотрение дела 10 декабря. Судья объявил перерыв в связи с тем, что 5 декабря прокурор сдает экзамены.

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В Facebook запустили флешмоб в поддержку адвоката семей Героев Небесной Сотни Евгении Закревской. Она голодает 5 день с требованием возобновить следствие по "делам Майдана".