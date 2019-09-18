Лечил коллективную амнезию нации – Вятровича засыпали благодарностями

Автор: GLAVRED

В сети запустили флешмоб со словами благодарности Владимиру Вятровичу. Сегодня правительство уволило его с должности главы Института национальной памяти.

Политики и эксперты активно вспоминают достижения Вятровича на должности. Некоторые призывают поблагодарить его лично под ИНП.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с несколькими мыслями по этому поводу.

























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18 сентября Владимир Вятрович завершил свою каденцию на посту главы Института национальной памяти. Эту должность он занимал с 25 марта 2014-го.