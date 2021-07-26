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Лазебная открыла приют в монастыре РПЦ. Его настоятельница не скрывает пророссийских взглядов

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Лазебная открыла приют в монастыре РПЦ. Его настоятельница не скрывает пророссийских взглядов
Игуменья Серафима возила детей к московскому патриарху Кириллу.

Министр социальной политики Марина Лазебная открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который будет действовать на базе монастыря русской православной церкви в Украине.

В опубликованном 23 июля пресс-релизе на сайте Минсоцполитики церковное учреждение упоминается просто как "монастырь", без указания конфессиональной принадлежности и личности настоятеля, сообщает Еспресо.TV

"В заведении пострадавшие от насилия смогут получить полный спектр необходимой помощи от специалистов социальных служб Одессы и приют, проживание и питание, которые обеспечит монастырь", - сообщило Министерство.

Как выяснилось, речь идет о Свято-Архангело-Михайловский женском монастыре, в историческом центре Одессы. Руководит им игуменья Серафима (Шевчик).

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Игуменья Серафима поддерживала пророссийские силы, в частности, Партию регионов и Виктора Януковича.

В феврале 2014 года выступила с заявлением о "гражданской войне" в Украине.

Одесскому изданию Думская.net рассказывала, что возит детей из Одессы в Москву - на поклон патриарху московскому Кириллу (Гундяеву).

В 2016 году Кирилл Гундяев получил от президента страны-агрессора РФ Путина орден.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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