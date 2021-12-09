 
Ексклюзивы
1/5
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1485
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 765
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 14688
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3267
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1701
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 342
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 621
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 612
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2556
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
6
5
3
18
13
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора &quot;Квартала&quot;
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"
Бронированные &quot;Козаки&quot;, танки и &quot;Друга Ріка&quot; - в Харькове поздравляли украинских воинов
Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - в Харькове поздравляли украинских воинов
Зеленский приехал на &quot;передок&quot; к воинам
Зеленский приехал на "передок" к воинам
Видео
Все видео
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3357
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5823
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1305
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3978
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 243
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
пятница, 10 декабря 2021 04:37

Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
6

  Комментировать

Посольство Украины в США получило первое место среди иностранных диппредставительств в Вашингтоне за изготовление пряничных домиков в виде выдающихся национальных сооружений.

О победе на конкурсе Office of Foreign Missions Государственного департамента США сообщила 8 декабря посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"В кулинарной дипломатии мы выбрали тематику Крыма, Наира Оборская создала невероятное Ласточкино гнездо. Спасибо американским коллегам из Офиса иностранных представительств Госдепа США за прекрасную идею конкурса и за то, что поддержали наш сигнал, что Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Украинское архитектурное достояние представили Ласточкиным гнездом.

"Мы все с нетерпением ждем момента, когда украинские флаги будут гордо развеваться на Ласточкином гнезде", - добавила Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пряничный дом готовят по королевскому рецепту

Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. В 2020-м избушки из пряников стали олдскулом. Им на смену пришли несладкие домики и горные шале из салями. Они состоят из крекерной основы, скрепленной крем-сыром. Крышу украшает колбасная черепица.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 41114
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 17838
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 14679
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 10810
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10791
Политика
Зеленский хочет прямого разговора с Путиным
Зеленский хочет прямого разговора с Путиным Просмотров: 180
Белый дом подытожил разговор Байдена и Зеленского
Белый дом подытожил разговор Байдена и Зеленского Просмотров: 252
Россия отказалась прекратить огонь на Донбассе – ТКГ
Россия отказалась прекратить огонь на Донбассе – ТКГ Просмотров: 279
"Диверсия России, или других лиц?" – Данилов подключил СБУ, чтобы разобраться с запасами угля
"Диверсия России, или других лиц?" – Данилов подключил СБУ, чтобы разобраться с запасами угля Просмотров: 180
Украина закупит у Литвы антидроновые ружья
Украина закупит у Литвы антидроновые ружья Просмотров: 180
Больше всего комментируют
13
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
4
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
3
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
3
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
Голосов: 9694
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть