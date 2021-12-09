Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне

Посольство Украины в США получило первое место среди иностранных диппредставительств в Вашингтоне за изготовление пряничных домиков в виде выдающихся национальных сооружений.

О победе на конкурсе Office of Foreign Missions Государственного департамента США сообщила 8 декабря посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"В кулинарной дипломатии мы выбрали тематику Крыма, Наира Оборская создала невероятное Ласточкино гнездо. Спасибо американским коллегам из Офиса иностранных представительств Госдепа США за прекрасную идею конкурса и за то, что поддержали наш сигнал, что Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Украинское архитектурное достояние представили Ласточкиным гнездом.

"Мы все с нетерпением ждем момента, когда украинские флаги будут гордо развеваться на Ласточкином гнезде", - добавила Маркарова.

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Практичность карантинных будней удивила непредсказуемым трендом. В 2020-м избушки из пряников стали олдскулом. Им на смену пришли несладкие домики и горные шале из салями. Они состоят из крекерной основы, скрепленной крем-сыром. Крышу украшает колбасная черепица.