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вторник, 17 июля 2018 08:30

"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
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Заседание 12 июля
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Заседание 21 июня

Завершился очередной политический сезон. Верховная Рада отработала шесть месяцев и разошлась до сентября.

Кроме достижений в законотворческой деятельности народные депутаты обращали на себя внимание нарядами.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть, в чем полгода ходила на работу жена генпрокурора и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Именно она в этом сезоне стала иконой делового стиля. "Лабутены", одежда от Dolce & Gabbana и украшения бренда Van Cleef & Arpels выделяли нардепа среди коллег.

При этом "женщина третьего тысячелетия" отрицает наличие в ее гардеробе одежды элитных брендов и утверждает, что шьет одежду сама, украшения называет бижутерией, а брендовые сумки - это подарки.

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13 июля Верховная Рада закрыла восьмую сессию VIII созыва. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 4 сентября. К тому же их еще ждет работа в комитетах, комиссиях и фракциях.

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