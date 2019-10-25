Квартиры для Нацгвардии: за экс-нардепа Микитася внесли 80 млн млн залога

Залог внесли 24 октября. ФОТО: Facebook-страница Микитася

За экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают в завладении квартирами для Нацгвардии, внесли 80 млг грн залога.

Об этом его адвокат Павел Козлов сообщил "Украинской правде".

"Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти".

Козлов не смог уточнить, кто именно внес залог. Знает только, что средства внесли родственники, а не юридическое лицо.

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Ориентировочно Микитась должен выйти из СИЗО в обеденное время или позже.

22 октября Микитасю изменили меру пресечения - его взяли под стражу с возможностью внесения залога 80 млн грн. По первоначальному решению его залог составлял 5, 5 млн грн. Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017-го.