"Квартал" Зеленского не довез в Киев российскую певицу, топтавшуюся в оккупированном Крыму

Выступления россиянки анонсировались в Одессе и Киеве

Российская певица Zivert отменила концерты в Украине.

В Instagram она написала, что из-за карантина. А все ее концерты переносятся на неопределенный срок.

"Хорошая новость! В Одессе отменен концерт россиянки Юлии Зиверт, которая неоднократно незаконно посещала оккупированный Крым и осуществляла там гастрольную деятельность. Демократия пинками через огласку - в действии!" - сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Facebook.

Активист сообщил, что выступление россиянки было запланировано на сегодня, а везла ее фирма "Квартал концерт", которой руководят друзья президента Владимира Зеленского.

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Ранее народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская подавала запросы в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу касательно гастролей россиянки в Украине.

"Меня больше всего возмущает, что организацией концерта певицы, выступавшей в оккупированном Крыму и являющейся нарушителем нашего законодательства, занимается компания "Квартал концерт". С этой компанией связаны Сергей Шефир, первый помощник президента, заместитель Ермака Сергей Трофимов и народный депутат Максим Ткаченко от "Слуги народа", - сообщала депутат.

В 2014-м Россия начала вооруженную агрессию против Украины и захватила часть ее территории. В конце февраля - начале марта 2014-го переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков захватили Крымский полуостров. Враг воспользовался моментом смены власти в Украине после революционных событий. 16 марта в Крыму прошел псевдореферендум, Россия аннексировала полуостров. 12 апреля прошло 6 лет с начала российской агрессии на Донбассе.