"Квартал 95" назвали украинофобами

В спектакле брали участие "кварталовци" Евгений Кошевый и Юрий Крапов.

"Квартал-95" являются украинофобами. Об этом написала доктор филологических наук, профессор Киево-Могилянской академии Лариса Масенко на "Радіо Свобода"

Речь идет о 10-минутном ролике с вечернего шоу "кварталовцев" под российским названием "Не бордель, а Шмарочос! Как девушки легкого поведения перешли на украинский".

Как заявлено во введении к спектаклю, на его создание "кварталовцев" вдохновило внедрение с 16 февраля украинского языка в сферу обслуживания в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Мнимым местом действия введенной нормы авторы шоу выбрали публичный дом, где все проститутки вышли на сцену в украинских народных костюмах. Далее действо разворачивалось в форме диалога между главой борделя, которую играл переодетый в женское платье Евгений Кошовый, и клиентом - Юрием Краповым.

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Филолог назвала действо "малороссийским спектаклем".

"Выбранная для насмешки сексуальная тематика дала неплохие возможности гадить все, что касается национальных ценностей украинцев. Пародийно искажая в насмешках над украинским языком слова вроде вынесенного в название "Шмарочоса", авторы не забыли высмеять даже букву ґ, восстановленную в алфавите после десятилетий советской запрета на употребление.

Объектом насмешки стали и наши народные песни, обычаи, исторические фигуры.

И грустные размышления по поводу нашей коллективной идентичности вызвало не только содержание шоу и актеры, которые с упорством навязывали зрителю пародийный, искаженный российскими колонизаторами образ нашей культуры, но и реакция зрителей в зале, которых эта злобная пародия не возмущала, а развлекала", - отметила филолог.

Среди более трехсот отзывов в комментариях к видео на YouTube абсолютное большинство - резко отрицательные. Самые распространенные - "Позор", "Какая гадость", "Убого".

Унижение украинской культуры вызвало возмущение и у русскоязычных пользователей: "Кстати, это оскорбления страны, ее языка, традиций, культуры", "Друзья президента высмеивают государственный язык своей страны. Я не прав?".

"Как видим, в негодовании презренным образом нашей культуры русскоязычные украинцы проявляют солидарность с украиноязычными. На такой эффект своего произведения кварталовцы явно не надеялись, ведь назначали его для демонстрации "защиты русскоязычного населения от "насильственной украинизации", - пишет Лариса Масенко.

"Студия Квартал-95", учредителем которой является президент Владимир Зеленский, попыталась высмеять акцию протеста под его офисом. Общественность тогда выходила в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка.