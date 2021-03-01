Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты

Кузьменко выдвинули в Верховную Раду от ЕС. Фото: "Українська правда"

1 марта ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду 28 марта 2021.

"ЦИК зарегистрировала в ОВО №50 в Донецкой области Андрея Аксенова от "Порядка", Юлию Кузьменко от "Европейской солидарности" и Николая Головко как самовыдвиженца. В ОВО № 87 в Ивано-Франковской - Руслана Деревореза и Марию Желоб как самовыдвиженцев", - говорится в сообщении.

20 лицам ЦИК отказала в регистрации из-за невнесения залога или неправильно поданных документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: обвиняемым в убийстве продолжили меру пресечения

По состоянию на 1 марта на обоих округах зарегистрировали 30 кандидатов.

Врача Юлию Кузьминко "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду за 50 мажоритарным округом в Донецкой области. Ветеранские и волонтерские организации обратились с требованием выяснить Кузьменко, сообщили в партии.