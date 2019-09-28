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Курт Волкер подал в отставку – СNN

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Курт Волкер подал в отставку – СNN
курт Волкер имел плохие отношения с Путиным. Фото Рейтер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.
Как отмечает CNN, Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, в котором говорилось о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По информации телеканала, спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Палата представителей допросить Волкера на следующей неделе в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей, пишет The New York Times

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В 2017 году бывшего представителя США при НАТО Курта Волкера назначили посланником Держпартаменту США по урегулированию конфликта на Донбассе. Практика иметь спецпредставителей в разных странах привычная для американцев, но в случае Украины такая должность была создана впервые.

Волкер начинал карьеру аналитиком ЦРУ в 1986-м, вскоре присоединился к Государственного департамента.

В 1997-м он работал с сенатором Джоном Маккейном, а за год присоединился к миссии США при НАТО, где провел три года.

Волкер был исполнительным директором Совета национальной безопасности США. В этой роли готовил два саммита НАТО - в 2002 в Праге, посвященный переговорам о присоединении к НАТО стран Восточной Европы, и в Стамбуле 2004, который запомнился сложными отношениями с Россией и был проигнорирован Владимиром Путиным.

В 2008-м при президентстве Джорджа Буша Волкер стал послом США при НАТО, получив положительные отзывы за свою деятельность.

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