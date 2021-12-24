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пятница, 24 декабря 2021 11:22

Курт Волкер: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину

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В то время как Путин развернул на границах Украины многотысячное войско, Владимир Зеленский борется с прозападными силами в Украине. Об этом пишет в статье "Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину" американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер. Он отмечает, что раскол в Украине играет на руку агрессору и может ускорить вторжение.

"Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине - бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом - в то время как другие, более одиозные" остаются в тени", – пишет Волкер.

Ликвидация олигархической политико-экономической системы Украины жизненно важна и давно назрела. Целью должно быть уравнение правил игры, подкрепленное верховенством закона. Но нынешний подход к деолигархизации, а также выбор времени в период усиления российских угроз только выгодны России. Пришло время для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны", — убежден Курт Волкер.

Американский дипломат считает энергетическую независимость Украины залогом ее безопасности.

"Инвестируйте в энергетическую безопасность Украины. Уязвимость Украины перед российской агрессией усиливается, когда она зависит от импортируемых энергоносителей, даже если они не импортируются непосредственно из России. Для достижения настоящей энергетической независимости нужно время, но эта цель должна быть целью совместно принятой Украиной, США и Европой и необходимо немедленно разработать политику для продвижения в этом направлении", - пишет Волкер.

"Август и Рождество — когда весь Запад уходит в отпуск — всегда кажутся временем, когда на международной арене происходят серьезные изменения. Иранская революция, сбросившая шаха Резу Пахлеви, началась в начале января", — напомнил Курт Волкер.

"Риски развернутой войны в Украине на это Рождество вполне реальны. Для предотвращения этого потребуются срочные меры со стороны Запада - несмотря на рождественские каникулы", — отмечает дипломат.

НВ
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24
декабря

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