Кума Путина назвали лучшим другом Порошенко

Сегодня кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук является лучшим другом президента Украины Петра Порошенко. Об этом в Facebook заявил народный депутат Виктор Чумак.
Парламентарий прокомментировал постановление Верховной Рады о применении экономических санкций против телеканалов "112 Україна" и NewsOne, которые связывают с Медведчуком.
"Медведчук, лучший друг президента Порошенко, не стал бы тратить и копейку на покупку этих каналов, если бы была хоть малейшая угроза их закрытия. Поэтому весь этот перформанс не будете иметь никаких последствий", - написал он.
"Проблема заключается не в "закрытии" тех или иных каналов, а в неспособности государства и его институтов обеспечить информационную безопасность", - добавил парламентарий.
Парадоксально, что от вопроса контроля и проверки информационной деятельности этих двух телеканалов много месяцев подряд самоустраняется и Нацсовет и СБУ, отметил нардеп.
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4 октября Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и отмене их лицензий.
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