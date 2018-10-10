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среда, 10 октября 2018 16:02

Кума Путина назвали лучшим другом Порошенко

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Кума Путина назвали лучшим другом Порошенко
Виктор Медведчук не стал бы тратить и копейки на телеканалы, если была бы хоть малейшая угроза их закрытия, говорит нардеп Виктор Чумак.

Сегодня кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук является лучшим другом президента Украины Петра Порошенко. Об этом в Facebook заявил народный депутат Виктор Чумак.

Парламентарий прокомментировал постановление Верховной Рады о применении экономических санкций против телеканалов "112 Україна" и NewsOne, которые связывают с Медведчуком.

"Медведчук, лучший друг президента Порошенко, не стал бы тратить и копейку на покупку этих каналов, если бы была хоть малейшая угроза их закрытия. Поэтому весь этот перформанс не будете иметь никаких последствий", - написал он.

"Проблема заключается не в "закрытии" тех или иных каналов, а в неспособности государства и его институтов обеспечить информационную безопасность", - добавил парламентарий.

Парадоксально, что от вопроса контроля и проверки информационной деятельности этих двух телеканалов много месяцев подряд самоустраняется и Нацсовет и СБУ, отметил нардеп.

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4 октября Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и отмене их лицензий.

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Дата
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