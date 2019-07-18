Кум жены Медведчука и директор телеканала: у Зеленского есть 2 кандидатуры, чтобы подвинуть Кличко

На должность Кличко в команде президента есть 2 кандидатуры, пишут журналисты. Фото: УНІАН

В партии "Слуга народа" есть 2 кандидатуры на председателя Киевской городской госадминистрации.

Первый кандидат - гендиректор холдинга "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко. Он баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуга народа" под №9, пишет "Українська правда".

Сейчас Ткаченко помогает вести кампании всем киевским мажоритарщикам. Сам гендиректор "плюсов" уверяет, что не обсуждал с Зеленским возможность своего назначения в КГГА.

"У нас было много разговоров о том, что меня волнует, и мне интересно. Первое - это гуманитарные вопросы, второе - это город. Мне бы хотелось видеть Киев в лучшем состоянии, чем есть сейчас. Относительно КГГА - мы не говорили" , - сказал Ткаченко.

Второй кандидат в КГГА - бизнесмен Андрей Холодов, №22 в списке "СН". На президентских выборах он был одним из топов в киевском штабе "Зе!команди".

Холодов является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

СМИ называют Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.

Официально кандидат в депутаты является бенефициаром завода "Ефкон-вікна", который производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции.

"Я бы не сказал, что между Холодовым и Ткаченко существует страшный конфликт. Но оба регулярно приходят в ОПУ и "продают" свои кандидатуры", - говорит собеседник на Банковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эти выборы о Зеленском - политтехнолог

11 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.